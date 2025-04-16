Şakir Paşa Ailesi setinde bir kez daha yangın çıktı! Set amiri hayatını kaybetti

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi.

Her sahnesi ile sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girmeyi başaran dizinin Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağında yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre, yangın üst kattaki bir odada başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı ancak itfaiye haberinin gecikmesi, yangının büyümesine sebep oldu.

YAPIM AMİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 'Taki' lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SET PAYDOS EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre tüm set ekibini şaşkına çeviren olayların ardından set paydos edildi. Oyuncular evlerine gönderildi ve “Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz 'Takiyi' kaybettik. Başımız Sağ olsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

KÖŞK KÜL OLMUŞTU

Sette daha önce de yangın çıkmış ve Kartal’daki platoya kurulan köşk kül olmuştu.