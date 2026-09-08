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Salma Hayek 60. yaşına cesur pozla girdi! Fit olmak için...

Oscar adayı oyuncu Salma Hayek, 60. yaş gününü kutlarken Instagram hesabından dikkat çeken kareler paylaştı. Ünlü yıldız, suyun içinde çıplak yüzdüğü fotoğraflarla yeni yaşını karşıladı ve takipçilerine "60 ve minnettarım" mesajını verdi.

Salma Hayek 60. yaşına cesur pozla girdi! Fit olmak için...

Salma Hayek, 60. yaş gününü cesur bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, Instagram'da paylaştığı çıplak yüzme fotoğraflarına "60 ve minnettarım" notunu düşerek kısa sürede gündem oldu.

Salma Hayek'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni alırken, Hollywood'dan birçok ünlü isim de doğum gününü kutladı. Vanessa Hudgens, Paris Hilton, Lindsay Lohan ve Olivia Munn gibi isimler oyuncunun paylaşımına tebrik mesajları bıraktı.

Salma Hayek 60. yaşına cesur pozla girdi! Fit olmak için... 1

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Salma Hayek, yıllar sonra da güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor. Salma Hayek, yıllardır estetik ve cilt bakımıyla ilgili tercihlerini açıkça paylaşıyor. Ünlü oyuncu, cildinde botoks, dolgu veya kimyasal peeling yaptırmadığını söylüyor.

Bunun yerine cildi sıkılaştırmak ve kırışıklıkları azaltmak için radyo frekans ve mikro frekans teknolojilerinden faydalandığını belirten Hayek, Meksika'da yanık tedavisinde kullanılan Tepezcohuite adlı ağaç kabuğu özünü de cilt bakım rutininde kullandığını ifade ediyor.

Salma Hayek 60. yaşına cesur pozla girdi! Fit olmak için... 2

KOŞMAK YERİNE DANS EDİYOR

Salma Hayek, düzenli spor yapacak disipline sahip olmadığını daha önce verdiği röportajlarda dile getirmişti. Oyuncu, Londra'da çalıştığı bir uzmandan gün boyu kasları aktif tutacak doğru duruş teknikleri öğrendiğini ve diş fırçalarken bile kaslarını çalıştırdığını söylüyor.
Salma Hayek 60. yaşına cesur pozla girdi! Fit olmak için... 3

Bunun yanı sıra kaslarını germeden güçlendirmeye odaklanan onarıcı yoga yaptığını, zaman zaman koşu bandına çıktığında ise koşmak yerine dans etmeyi tercih ettiğini de anlatıyor.

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Salma Hayek
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