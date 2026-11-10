Ozan Akbaba, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan... Bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı

Televizyon ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen diziler, artık yalnızca senaryo ve reyting rekabetiyle değil, ekonomik dengelerle de gündemde. Özellikle oyuncuların bölüm başına talep ettiği yüksek ücretler, yapım maliyetlerinde önemli bir rol oynuyor.

Oyuncu kadrosundan teknik ekibe, set giderlerinden prodüksiyon masraflarına kadar pek çok kalemde artan maliyetler, yapım şirketlerini zor duruma sokmaya başladı.

YENİ BÖLÜMLER BİR BİR ERTELENDİ

Yaşanan ekonomik sıkıntıların izleyiciye yansıması da gecikmedi. Bazı dizilerin yeni bölümleri yayın gününe saatler kala ekrandan kaldırıldı. Özellikle izleyicinin merakla beklediği bölümlerin ertelenmesi, sosyal medyada büyük tepki çekiyor.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETLER GÜNDEMDE

Sektördeki krizin bir diğer önemli başlığı ise oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler. Başrol oyuncularına ödenen yüksek rakamlar, dizilerin toplam bütçesinde ciddi bir yük oluşturuyor. Reklam gelirlerinin azaldığı, yapım maliyetlerinin ise yükseldiği bir dönemde bu ücretlerin sürdürülebilirliği tartışılmaya başlandı.

'ZAM YAPMAMAMA KARARI'

Kanalların maliyet krizi nedeniyle oyuncu maaşlarına zam yapmama kararı aldığı öne sürüldü. Ekranların tanınan isimlerinin bölüm başına aldığı iddia edilen ücretler de bir kez daha ortaya çıktı.

MagazinBurada'nın haberine göre; özellikle Uzak Şehir, Yeraltı ve Teşkilat dizilerinde rol alan oyuncuların ücretleri dikkat çekti.

RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATTI

Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1,5 milyon TL, Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başı 1,5 milyon TL, Deniz Can Aktaş'ın bölüm başı 1,2 milyon TL, Tolga Sarıtaş'ın bölüm başı 1,2 milyon TL, Devrim Özkan'ın bölüm başı 1 milyon TL aldığı iddia edildi.