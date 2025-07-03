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Salma Hayek lüks evinde kedi ve köpeklerinin dışında bir de tavuk besliyor! Paylaşımı gündemde

Başarılı oyuncu Salma Hayek hayvan sevgisiyle tanınan bir isim. Hayek son olarak lüks evinde beslediği kümes hayvanlarıyla dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Salma Hayek lüks evinde kedi ve köpeklerinin dışında bir de tavuk besliyor! Paylaşımı gündemde
Kubra Akalın

Meksikalı aktris ve yapımcı Salma Hayek, seyahat ederken, çalışırken ya da bir yerden geçerken dünyanın dört bir yanında kurtardığı hayvanlarla ilgili hikâyelerini sık sık paylaşıyor.

,Hayek, Instagram’da yaptığı yeni bir paylaşımda üç tavuğunu gösterdi. Lüks evinde hayvanları beslerken video çeken Hayek "Bu kızlar bana zorbalık yapıyor," dedi.

Kısa videoda tavuklarının her biriyle tek tek konuşan oyuncu birine “Senin biraz utangaç olduğunu biliyorum,” diyerek yemi daha yakınına atıyor. Başka bir tavuğun pantolonuna gagasını dokundurması üzerine “Ne dedim ben sana?” diyor: “Orayı yememen gerekiyor.”

Salma Hayek lüks evinde kedi ve köpeklerinin dışında bir de tavuk besliyor! Paylaşımı gündemde 1

Yıllar boyunca Hayek, hayvanlara olan sevgisini ve yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü her hayvanı sahiplenme eğilimini açıkça dile getirdi.

Salma Hayek lüks evinde kedi ve köpeklerinin dışında bir de tavuk besliyor! Paylaşımı gündemde 2

2016 yılında katıldığı The Graham Norton Show’da Hayek, “Ochoa” adını verdiği bir köpeği nasıl kurtardığını ve bunun eşinin sabrını nasıl test ettiğini anlattı.

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Salma Hayek
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