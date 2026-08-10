Sami Yusuf Hasbi Rabbi’yi Türkiye’de yeniden söyleyecek

Uluslararası alanda büyük saygınlığa sahip besteci, çok enstrümanlı müzisyen ve vokalist Sami Yusuf’un Türkiye konserleri için hazırladığı özel sürprizin ayrıntıları belli oldu. Sanatçı, en sevilen eserleri arasında yer alan “Hasbi Rabbi”yi, Türkiye’deki dinleyicileri için yeniden konser repertuvarına dahil edecek.

Sami Yusuf’un Türkiye konserlerinin özel konsepti olan “Rooted (Kökler)” ile de güçlü bir bağ kuran eser, sanatçının Türkiye’deki dinleyicileriyle yıllar içinde oluşturduğu köklü bağı da temsil ediyor.

“Hasbi Rabbi”, 23-24 Eylül’de Ankara’da, 27-28 Eylül’de ise İstanbul’da dinleyicilerle buluşacak.

3Z Organization ve WOVO organizasyonunda gerçekleştirilecek Türkiye konserlerinde Sami Yusuf, yalnızca Türkiye konserlerine özel olarak kurgulanan “Kökler” teması kapsamında 23 ve 24 Eylül’de Ankara ATO Congresium’da, 27 ve 28 Eylül’de ise İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sahne alacak.

TÜRKİYE’DE MERAKLA BEKLENEN SÜRPRİZ BELLİ OLDU

Sami Yusuf’un Türkiye konserlerine ilişkin 10 Ağustos’ta özel bir sürprizin açıklanacağının duyurulması, sanatçının dinleyicileri arasında büyük merak uyandırmıştı. Hafta boyunca sosyal medyada da gündeme gelen ve içeriğine ilişkin farklı tahminlerin yapıldığı sürprizin ayrıntıları belli oldu.

Geçtiğimiz yıl “İki Deniz Arasında” temasıyla, uzun bir aranın ardından Yenikapı’da Türkiye’deki dinleyicileriyle buluşan Sami Yusuf, bu kez yalnızca Türkiye konserlerine özel hazırlanan “Kökler” temasıyla sahneye çıkacak.

Sanatçı; hafızalara kazınan eserlerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği eserleri, özgün sahne kurgusu ve görsel prodüksiyon eşliğinde seslendirecek. Bu özel repertuvarın en dikkat çekici parçalarından biri ise “Hasbi Rabbi” olacak.

“HASBİ RABBİ” YILLAR SONRA YENİDEN SAHNEDE

Sami Yusuf’un dünya genelinde geniş kitlelere ulaşan ve Türkiye’deki dinleyicileri tarafından da yıllardır büyük ilgiyle takip edilen “Hasbi Rabbi” eserini yeniden seslendireceği öğrenildi.

Sanatçının kamuoyuyla paylaşılan son “Hasbi Rabbi” performans kayıtlarından biri, Aralık 2016’da Dubai Opera’da gerçekleştirdiği konserden geliyor. Sami Yusuf, böylece yaklaşık 10 yıl aradan sonra eseri yeniden konser repertuvarına taşıyarak Türkiye’deki dinleyicileriyle buluşturacak.

“Hasbi Rabbi”nin yıllar sonra yeniden Türkiye’de sahneye taşınması, sanatçının Türkiye’deki hayranları açısından konser serisinin en özel anlarından biri olacak.

Eserin Türkiye konserlerinde yeniden seslendirilecek olması, uzun süredir Sami Yusuf’un bu sevilen eserini yeniden sahnede dinlemeyi bekleyen dinleyiciler arasında da büyük heyecan yarattı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye’de Sami Yusuf’un en sevilen eserlerinden biri olan “Hasbi Rabbi”, geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirilen konserin ardından da dinleyiciler arasında yeniden gündeme gelmişti.

Uzun süredir devam eden bu beklentiye Türkiye konserleriyle karşılık vermeye hazırlanan Sami Yusuf’un sevilen eserini yeniden sahneye taşıyacak olması, “Kökler” konser serisinin en dikkat çekici bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra “Hasbi Rabbi”yi yeniden seslendirecek olan sanatçının, eseri Türkiye’deki dinleyicileriyle buluşturacak olması, konser serisinin en özel sürprizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SAMİ YUSUF TÜRKİYE KONSERLERİNİN BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Sami Yusuf’un Türkiye konserlerinin biletleri Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunuluyor.

Sınırlı kontenjan nedeniyle bazı kategorilerde biletlerin hızla tükendiği belirtilirken, organizasyon yetkilileri yoğun talep nedeniyle müzikseverlere biletlerini erken temin etmeleri çağrısında bulunuyor.

Konserlere yalnızca Türkiye’den değil, Amerika’dan Asya’ya dünyanın farklı bölgelerinden de yoğun ilgi gösterildiği öğrenildi. Çok sayıda müzikseverin Türkiye’ye gelerek konser serisine katılmak üzere bilet satın aldığı belirtilirken, Ankara ve İstanbul konserlerinin uluslararası ölçekte önemli bir kültürel buluşmaya dönüşmesi bekleniyor.

Türkiye’de geniş ve güçlü bir dinleyici kitlesine sahip olan Sami Yusuf’un Ankara ve İstanbul konserlerine yönelik ilginin, “Hasbi Rabbi” sürprizinin açıklanmasının ardından daha da artması bekleniyor.