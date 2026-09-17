Sami Yusuf’tan Türkiye’ye özel yeni sürpriz: 'Zahid Bizi Tan Eyleme'yi' ilk kez seslendirecek

3Z Organization ve WOVO organizasyonunda gerçekleştirilecek Türkiye konserlerine özel olarak hazırlanan “Rooted” teması kapsamında Sami Yusuf, 23 ve 24 Eylül’de Ankara ATO Congresium’da, 27 ve 28 Eylül’de ise İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sahne alacak.

Dünya müziğinin farklı geleneklerinden beslenen ve eserlerinde farklı coğrafyalar arasında müzikal bağlar kuran Sami Yusuf, Türkiye konserlerinde bu yaklaşımını Türk müzik geleneğinin önemli eserlerinden biriyle buluşturacak. Sanatçı, Zahid Bizi Tan Eyleme’yi kendi müzikal dili ve özgün düzenlemesiyle ilk kez Türkiye’de seslendirecek.

Sami Yusuf, yeni çalışmasını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile de dinleyicilerine duyurdu.

‘ZAHİD BİZİ TAN EYLEME’ İLK KEZ SAMİ YUSUF YORUMUYLA

Türkiye konserleri için hazırlanan repertuvarın en dikkati çekici bölümlerinden biri ‘Zahid Bizi Tan Eyleme’ olacak. Farklı kültürlerin geleneksel müzik mirasını kendi müzikal yaklaşımıyla yeniden yorumlayan Sami Yusuf, bu kez Türk müziğinin sevilen eserlerinden ‘Zahid Bizi Tan Eyleme’yi ele aldı. Eser, sanatçının kendine özgü vokal anlayışı ve dünya müziği perspektifiyle yeniden düzenlendi.

Sami Yusuf’un eseri ilk kez kendi yorumuyla seslendirecek olması, Ankara ve İstanbul konserlerinin Türkiye’ye özgü müzikal unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

‘Zahid Bizi Tan Eyleme’nin Sami Yusuf yorumuyla ilk performansı 23 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek. Eser daha sonra Ankara’daki ikinci konserin yanı sıra İstanbul’da düzenlenecek iki konserde de repertuvarda yer alacak.

‘ROOTED’ FARKLI MÜZİK GELENEKLERİNİ AYNI SAHNEDE BULUŞTURACAK

Sami Yusuf’un Türkiye konserleri, yalnızca sanatçının sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarın ötesinde, farklı müzik geleneklerinin aynı sahnede buluşacağı özel bir prodüksiyon olarak hazırlanıyor.

Sanatçının uzun yıllardır birlikte çalıştığı Fons Sophiae Collective ile hazırlanan sahne içeriğinde farklı coğrafyaların geleneksel sesleri, çağdaş sahne anlayışıyla bir araya getirilecek. Müzik, görsel prodüksiyon ve sahne tasarımının birlikte kurgulanacağı konserlerde Sami Yusuf, kendi eserlerinin yanı sıra farklı dönem ve geleneklerden seçilen eserleri de özgün düzenlemeleriyle seslendirecek.

Konserlerin ana temasını oluşturan ‘Rooted’ yaklaşımı da farklı coğrafyalara ait müzikal kökleri ve ortak kültürel mirası aynı sahnede buluşturmayı amaçlıyor. ‘Zahid Bizi Tan Eyleme’ için hazırlanan yeni yorum da bu yaklaşımın Türkiye’ye özgü parçalarından biri olacak.

ANKARA VE İSTANBUL KONSERLERİNE YOĞUN İLGİ

Sami Yusuf’un Türkiye konserleri için bilet satışları devam ederken bazı kategori ve kontenjanlarda sınırlı sayıda bilet kaldığı belirtiliyor.

23-24 Eylül’de Ankara ATO Congresium’da, 27-28 Eylül’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek dört konserin biletleri Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunuluyor.

Konserlere Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışından da ilgi gösteriliyor. Amerika’dan Asya’ya farklı ülkelerden müzikseverlerin konserleri izlemek üzere Türkiye’ye gelmek için bilet aldığı belirtiliyor.

3Z Organization ve WOVO organizasyonunda gerçekleştirilecek ‘Rooted’ konserleri, 23 Eylül’de Ankara’da başlayacak ve 28 Eylül’de İstanbul’da sona erecek. Sami Yusuf, dört konser boyunca kendi eserlerinin yanı sıra Türkiye konserleri için hazırlanan özel repertuvarı ve ilk kez kendi yorumuyla seslendireceği ‘Zahid Bizi Tan Eyleme’ ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak.