Miras kavgası mı var? Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan olay çıkış

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran 2026'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İİnanır, vefatı sonrası miras süreciyle gündeme geldi.

77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın bıraktığı ve içeriği gizli tutulan vasiyetler bugün Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak Beykoz Adliyesi’nde görülmesi beklenen vasiyet davası, aile fertlerinden bazılarına gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.

"İRADE SORUNU VARDI"

Adliyede vasiyetname için bekleyen yeğen Levent İnanır ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Levent İnanır "Dayımın bir irade sorunu vardı. Çok ağır tedaviler gördü. 6 yılda 3 kez beynine pıhtı attı kolay değil. Vasiyetnameyi 3 kez değiştirmiş olması da ayrı bir soru işareti. İçeriği niye değiştirsin? İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var" dedi.



Kadir İnanır'ın yeğeni devamında ise "Burada olanlar her zaman Kadir İnanır'a biat etti. Bunun bir karşılığı yok mu?" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrası aile arasında miras kavgası olup olmadığı merak edildi.

Merhum oyuncunun mirasının büyük kısmını Jülide Kural'a bırakıp bırakmadığı ise, büyük merak konusu oldu.