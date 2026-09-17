Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu! Teşkilat fragmanı heyecanlandırdı

TRT 1’in altı sezondur yüksek temposu, nefes kesen operasyonları ve güçlü hikâyesiyle büyük beğeniyle izlenen dizisi ‘Teşkilat’, yedinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Seyirci "Teşkilat ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aldı.



TEŞKİLAT NE ZAMAN?

‘Teşkilat’ın merakla beklenen yedinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ve Serdar Yeğin’in yer aldığı güçlü oyuncu kadrosunu yeni isimlerle zenginleştiren dizi, 20 Eylül Pazar akşamı TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

TEŞKİLAT'A KATILAN YENİ OYUNCULAR

Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel’in dahil olduğu yedinci sezondan yayınlanan ilk tanıtımda, kadroya katılan oyuncular canlandıracakları karakterlerle ilk kez izleyici karşısına çıktı.



TEŞKİLAT FRAGMANI İZLE

Karargahtan sahaya uzanan operasyon görüntülerinin peş peşe yer aldığı tanıtım, Teşkilat ekibini bekleyen büyük mücadelenin de ilk ipuçlarını verdi.



Ülkeleri için görev yapan Teşkilat mensupları, bu sezon da zorlu operasyonlarda mücadele edecek.

