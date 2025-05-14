Sami Yusuf, yıllar sonra yeniden İstanbul'da!

Dünya müziğinin en özgün ve etkileyici seslerinden Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbul’daki dinleyicileriyle yeniden buluşuyor!

23 Ağustos 2025’te Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek bu büyüleyici konserin biletleri Bubilet üzerinden satışa çıktı.

Bu özel gece yalnızca bir konser değil; Sami Yusuf’un merakla beklenen yeni albümü

Ecstasy’den eserlerin ilk kez canlı seslendirileceği dünya prömiyeri. Bu ilk buluşma, ilhamını aldığı ve kalbinde her zaman taşıdığı İstanbul’da gerçekleşiyor.

İstanbul’a özel hazırlanan “Ecstasy: İki Deniz Arasında” konsepti, Sami Yusuf’un müzikal vizyonunda köklenen geleneksel ve çağdaş unsurların zarif bir karşıtlığını sunuyor.

Sami Yusuf’un besteci ve sanat yönetmeni olarak yön verdiği bu gecede; sahne tasarımından ışık kurgusuna, kostüm ve projeksiyonlara kadar her detay İstanbul’un tarihsel ve kültürel ruhunu yansıtacak.