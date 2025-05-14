MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

Sami Yusuf, yıllar sonra yeniden İstanbul'da!

Dünya müziği geleneğinin en özgün seslerinden Sami Yusuf, Anadolu PSM ve SİS Production iş birliği ile yıllar sonra İstanbul’daki dinleyicileriyle yeniden buluşuyor.

Sami Yusuf, yıllar sonra yeniden İstanbul'da!
Kubra Akalın

Dünya müziğinin en özgün ve etkileyici seslerinden Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbul’daki dinleyicileriyle yeniden buluşuyor!

23 Ağustos 2025’te Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek bu büyüleyici konserin biletleri Bubilet üzerinden satışa çıktı.

Bu özel gece yalnızca bir konser değil; Sami Yusuf’un merakla beklenen yeni albümü
Ecstasy’den eserlerin ilk kez canlı seslendirileceği dünya prömiyeri. Bu ilk buluşma, ilhamını aldığı ve kalbinde her zaman taşıdığı İstanbul’da gerçekleşiyor.

Sami Yusuf - 1

İstanbul’a özel hazırlanan “Ecstasy: İki Deniz Arasında” konsepti, Sami Yusuf’un müzikal vizyonunda köklenen geleneksel ve çağdaş unsurların zarif bir karşıtlığını sunuyor.

Sami Yusuf’un besteci ve sanat yönetmeni olarak yön verdiği bu gecede; sahne tasarımından ışık kurgusuna, kostüm ve projeksiyonlara kadar her detay İstanbul’un tarihsel ve kültürel ruhunu yansıtacak.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Azerbaycanlı eşinin güzelliğine yorum yağdıAzerbaycanlı eşinin güzelliğine yorum yağdı
Ünlü şef CHP'ye katıldı! Rozetini Gökan Zeybek taktı Ünlü şef CHP'ye katıldı! Rozetini Gökan Zeybek taktı

Anahtar Kelimeler:
Yenikapı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde 33 araca 22 milyon TL iddiası! Bu kez: VIP araç filosu, Fatma Şahin...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde 33 araca 22 milyon TL iddiası! Bu kez: VIP araç filosu, Fatma Şahin...

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Trafik cezalarında yeni dönem! 3 yıla kadar hapis, 200 bin TL para cezası geliyor

Trafik cezalarında yeni dönem! 3 yıla kadar hapis, 200 bin TL para cezası geliyor

Ünlü şef CHP'ye katıldı! Rozetini Gökan Zeybek taktı

Ünlü şef CHP'ye katıldı! Rozetini Gökan Zeybek taktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Öcalan için umut hakkı' tartışmalarına son noktayı koydu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Öcalan için umut hakkı' tartışmalarına son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.