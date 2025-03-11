Sandık Kokusu'ndan ayrılmıştı! Meriç Aral hamile olduğunu duyurdu! Cinsiyetini bile açıkladı!

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizi Sandık Kokusu 50. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Dizinin son bölümünde finale sayılı günler kala beklenmedik bir veda yaşandı. Sandık Kokusu'nun başrollerinden biri olan Meriç Aral diziye erken veda etmişti.

Eylül 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturan Meriç Aral'ın hamile olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Yaptığı açıklamada ise dizinin zaten final yapacağını ve senaryo gereği böyle bir karar alındığını açıkladı.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU!

Sandık Kokusu'ndan ayrıldıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Meriç Aral, hamile iddialarını doğruladı. Gazete Magazin'den Umut Enver'e konuşan Aral, müjdeli haberi verdi. "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti, senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Meriç Aral bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu paylaştı.