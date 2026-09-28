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Şapkacı Kadınlar'ın afişine yorum yağdı! Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı başrolde

Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı’nın başrollerini paylaşacağı, Şapkacı Kadınlar’ın Mipcom afişi yayınlandı. O3 Medya’nın Now için hazırladığı dizinin başrol oyuncularının uyumuna ise beğeni yağdı.

Şapkacı Kadınlar'ın afişine yorum yağdı! Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı başrolde
Nebahat Kübra Akalın

2 yıl önce bebek beklediği için kabul etmediği Şapkacı Kadınlar dizisinden yeniden teklif alan Pınar Deniz ekrana bu dizi ile dönüyor. O3 Medya imzalı "Şapkacı Kadınlar" dizisi kasım ayında sete çıkacak.

Ömür Atay'ın yöneteceği, Şükrü Necati Şahin'in yazdığı dizi "The Hatmaker" adıyla dünyaya satılacak. İddialı projenin başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı Cannes'da düzenlenen Mipcom Fuarı’nın afişi için geçen haftalarda kamera karşısına geçmişti. Şapkacı Kadınlar’ın Mipcom afişi yayınlandı.

Şapkacı Kadınlar ın afişine yorum yağdı! Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı başrolde 1

Şapkacı Kadınlar dizisinin bu afişi bile fanları heyecanlandırmaya yetti. İki başarılı oyuncunun uyumuna beğeni yağarken "Efsane ikili", "Aşırı merak ediyorum", "Muhteşem uyum ya", "Kesinlikle fenomen olacaklar" yorumları da geldi.

ŞAPKACI KADINLAR KONUSU NE?

Dizide Ayşe karakterine hayat verecek olan Pınar Deniz ile Rıza'ya hayat veren Selahattin Paşalı dizinin ilk tanıtımı için 12 ilA 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan televizyon ve format fuarı Mipcom'a katılacak.

Şapka devrimi döneminde geçen dizide Ayşe adlı bir köylü kadınının kaderine meydan okuyup bir moda ikonuna dönüşme hikâyesi etkileyici bir dille ekrana taşınacak.

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Pınar Deniz Selahattin Paşalı
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