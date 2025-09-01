MAGAZİN

Şarkıcı Asya arkadaşının ölümüyle yıkıldı! Cenaze isyanı: "Mini etekler, şortlar..."

Şarkıcı Asya arkadaşının ölüm haberiyle yıkıldı. Arkadaşına son görevini yapmak için cenazeye giden şarkıcı, camide mini etekle olanları görünce isyan etti.

Şarkıcı Asya arkadaşının ölümüyle yıkıldı! Cenaze isyanı: "Mini etekler, şortlar..."
Kubra Akalın

Şarkıcı Asya sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Arkadaşının ölümüyle yıkılan Asya arkadaşına son görevini yerine getirmek için cenazeye gitti.

Şarkıcı arkadaşının cenazesinde gördükleri karşısında bir hayli öfkelendi. Asya, camiye kılık kıyafetine dikkat etmeden gidenlere tepki gösterdi.

"HEM ÜZÜLDÜM HEM DE ÇOK KIZDIM"

Asya, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

Şarkıcı Asya arkadaşının ölümüyle yıkıldı! Cenaze isyanı: "Mini etekler, şortlar..." 1

"Melek kalpli canım. Arkadaşımı kaybettim. Allah, rahmet eylesin. Nurlarda yatsın. Geride bıraktığı tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bu kadar üzgünken; camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine de hem üzüldüm hem de çok kızdım. Mini etekler, şortlar... Maalesef toplum olarak çok yozlaştık. Kısa bir süre sonra sileceğim bir post. Umarım faydası olur..."

