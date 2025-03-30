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Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı bayram pozuyla dikkat çekti! "Karınız çok güzel"

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın bayram pozları dikkat çekti. Bir döneme damga vuran şarkılarla hafızalara kazınan Doğuş'a "Eşiniz çok güzel" yorumları yağdı.

Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı bayram pozuyla dikkat çekti! "Karınız çok güzel"
Kubra Akalın

2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü televizyon yüzlerinden Hoşkedem Hidayetkızı ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz yıllarda ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak çift, iddiaları yalanlamıştı ve sosyal medyada da sık sık aşklarını gözler önüne seriyor.

Bir döneme damgasını vuran hit şarkıları "Gamsız", "Bunun Adına Yürek Derler", "Yalancı" ve "Yemin Ettim Sana" ile hafızalarda iz bırakan Doğuş'un eşi Hoşkedem, sosyal medya üzerinden paylaştığı bayram pozlarıyla dikkat çekti.

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı hem eşi hem de çocuklarıyla yaptığı bayram pozuyla beğeni topladı. Ünlü isim paylaşımına "Ramazan bayramınız mübarək. Saglıqlı, huzurlu necə bayramlara" yazdı.

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Çiftin paylaşımlarına ise takipçilerinden "Ne güzelsiniz", "Doğuş karın olay git tadını çıkar" ve "Doğuş'tan yaşlı görünüyor, yakışmıyor", "Çok güzel bir aile", "Eşin çok güzel" gibi yorumlar geldi.

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BİRBİRLERİNE HANIM-BEY DİYE HİTAP EDİYORLAR

Doğuş geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eşine dair konuşurken "Çok dört dörtlük bir koca olduğuma inanmıyorum. Ama döven, söven, hakaret eden ve aşağılayan bir koca değilim. Eşine saygı duyan, işine saygı duyan... Birbirimize saygı duyarız. Hoşkedem Hanım Doğuş Bey diye hitap ederiz birbirimize" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş
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