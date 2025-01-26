MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Güllü 9 ayda 70 kilo verdi! Güllü nasıl zayıfladı? Görenler şaştı kaldı

Şarkıcı Güllü 9 ayda 70 kilo verdi! Güllü nasıl zayıfladı? Görenler şaştı kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.01.2025 07:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Güllü son görünümüyle yeniden gündeme geldi. Güllü 9 ayda 70 kiloyu mide ameliyatı olarak verdi ve yeni haliyle büyük beğeni topladı. İşte Güllü'nün beğeni alan son hali.

Şarkıcı Güllü 9 ayda 70 kilo verdi! Güllü nasıl zayıfladı? Görenler şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Güllü, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından verdiği 70 kiloyla büyük bir değişim yaşadı. 51 yaşındaki şarkıcı adeta iğne ipliğe döndü. Güllü’nün son hali, onu görenleri şaşkına çevirdi.

Güllü 9 ayda 70 kilo veren ünlü şarkıcı, eski halinden eser bırakmadan, fit bir görünüm kazandı.

Güllü, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası hızla kilo vererek sağlıklı bir vücuda kavuştu. Ameliyatın ardından sadece kilolarını değil, imajını da yenileyen Güllü, adeta bir dönüşüm geçirerek takipçilerini şaşkına uğrattı.

2

Ekran görüntüsü 2025-01-26 072519

GÜLLÜ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Son haliyle tanınmaz hale gelen Güllü’nün yeni görünümü, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Kilolarından kurtulmasının ardından enerjisi de artan Güllü, hem sağlığı hem de görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Güllü'nün son haline "Yıllandıkça güzelleşen kadın", "Ne yapsan yakışır", "Ne güzel oldunuz" yorumları geldi.

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin yüreği yanarken skandal sözler! "Hızlı olan bizi yakalasın"

Türkiye'nin yüreği yanarken skandal sözler! "Hızlı olan bizi yakalasın"

Kovid-19'un kaynağı için dünyaya damga vuracak sözler

Kovid-19'un kaynağı için dünyaya damga vuracak sözler

Muharrem İnce için tören hazırlığı! Ankara bu iddiayı konuşuyor

Muharrem İnce için tören hazırlığı! Ankara bu iddiayı konuşuyor

Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu! Bekleme süresi 2 saati buldu

Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu! Bekleme süresi 2 saati buldu

Burak Yılmaz son noktayı koydu! 'Karam Tayfa' defterini kapattı! "Fatih Terim'e kırgınım!"

Burak Yılmaz son noktayı koydu! 'Karam Tayfa' defterini kapattı! "Fatih Terim'e kırgınım!"

Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Grand Kartal Otel çıkışı! 'Bakan Ersoy istifa etmeli'

Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Grand Kartal Otel çıkışı! 'Bakan Ersoy istifa etmeli'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.