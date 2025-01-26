Şarkıcı Güllü 9 ayda 70 kilo verdi! Güllü nasıl zayıfladı? Görenler şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Güllü, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından verdiği 70 kiloyla büyük bir değişim yaşadı. 51 yaşındaki şarkıcı adeta iğne ipliğe döndü. Güllü’nün son hali, onu görenleri şaşkına çevirdi.

Güllü 9 ayda 70 kilo veren ünlü şarkıcı, eski halinden eser bırakmadan, fit bir görünüm kazandı.

Güllü, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası hızla kilo vererek sağlıklı bir vücuda kavuştu. Ameliyatın ardından sadece kilolarını değil, imajını da yenileyen Güllü, adeta bir dönüşüm geçirerek takipçilerini şaşkına uğrattı.

GÜLLÜ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Son haliyle tanınmaz hale gelen Güllü’nün yeni görünümü, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Kilolarından kurtulmasının ardından enerjisi de artan Güllü, hem sağlığı hem de görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Güllü'nün son haline "Yıllandıkça güzelleşen kadın", "Ne yapsan yakışır", "Ne güzel oldunuz" yorumları geldi.