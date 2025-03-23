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Şarkıcı Hatice, İmamoğlu'na oy vermek için sandık başına gitti! Kıyafeti yine dikkat çekti

Şarkıcı Hatice, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sandığa gitti. Şarkıcı Hatice'nin kıyafeti yine dikkat çekti.

Şarkıcı Hatice, İmamoğlu'na oy vermek için sandık başına gitti! Kıyafeti yine dikkat çekti
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitme kararından vazgeçmedi.

Üye olmayan vatandaşlar için de İmamoğlu'na destek için ön seçim sandığının yanına "Dayanışma Sandığı" kondu.

Saat 08.00'de 81 ilde kurulan 5 bin 600 sandıkta başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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Sandığa giden isimler arasında şarkıcı Hatice de vardı. Seçim kombiniyle her seçim adından söz ettiren Hatice yine şık seçimiyle dikkat çekti.

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Hatice dayanışma sandığında poz vererek "Sandıklar dolu adalet tutuklu. Ben oyumu verdim sen de oy ver" dedi.

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Hatice
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