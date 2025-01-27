Şarkıcı Muazzez Muazzez Ersoy o reklamları görünce dayanamadı! Savcılığa koştu

Ünlülerin ismini kullanarak ürün satmaya çalışanların kurbanlarından biri de Muazzez Ersoy oldu. Dolandırıcılar tarafından adı kullanılan şarkıcı Ersoy, hiç kullanmadığı ilaç ve kozmetik ürünlerin reklamını yapıyormuş gibi lanse edildi. Durumdan haberdar olduğunu belirten Muazzez Ersoy soluğu savcılıkta alarak dava açtı. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı duyuru ile takipçilerini uyardı.

'BU SAHTE REKLAMA İNANLAR VAR!'

66 yaşındaki ünlü şarkıcının güzellik sırrının kendi ürünleri olduğu iddia eden dolandırıcıların foyasını ifşa eden Muazzez Ersoy, takipçilerini ve sevenlerini uyararak bu reklamlara kanmamasını istedi.

Ünlü şarkıcının açıklaması şu şekilde;

"Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın."