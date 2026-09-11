Şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

"Zor'', ''Sen Gibi'' ve ''Mühürlü Kaderim'' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Nev'den üzen haber geldi. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcının sağlık durumu merak ediliyor.

NEV'İN NASTALIĞI NE?

Nev'in karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan şarkıcının sağlık durumuyla ilgili müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, Instagram'dan Nev'in bir karesine yorum yazarak sevenlerine iyi haberi duyurdu.

NEV'İN SON DURUMU

Budak, Nev'in durumuyla ilgili paylaştığı mesajda; ''Merhabalar. Nev bey yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan'' ifadelerini kullandı.