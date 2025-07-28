Şarkıcı Yeliz'in anne acısı! Cenazede zor anlar yaşadı

90'lara damgasını vuran isimlerden biri olan şarkıcı Yeliz, aldığı acı haberi sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. 67 yaşındaki isim, annesi Sevim Eker'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yeliz acı haberi ''Annem artık tam bir melek oldun. Yalçın'la, Yeliz'in bir taneciği. Huzurla uyu canım annem'' sözleriyle yayımladı.
"Sevim sultanımızı, canım annemi kaybettim diyen Yeliz; annesinin cenaze bilgilerini de paylaştı.
Sevim Eker, 28 Temmuz Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yeliz annesinin tabutu başında zor anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı tabutun başında gözyaşı dökerek annesine veda etti. (Fotoğraflar: Postmanşet)
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