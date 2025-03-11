Şarkıcı Zara cesur seçimleriyle konuşuluyordu! Son sahne kıyafeti olay oldu

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla ve sahne tarzıyla dikkat çekiyordu. Şarkıcının, 9 kilo vererek sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cesur seçimleri yüzünden eleştirilen Zara Ramazan ayıyla beraber tarzından değişikliğe gitti.

Şarkıcı Zara son olarak dekoltesi olmayan omuzlarında şal görüntüsü yaratan elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

"ZARA DA SONUNDA AÇILDI" YORUMU

Zara'nın bu tarzını görenler "Şimdi olmuş", "Bu tarzın çok iyi", "Dekolteye hiç gerek yok şahane kıyafet" yorumlarında bulundu.



Zara son olarak, "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti. Zayıflayan Zara'nın tarzındaki değişimi gören Yeliz Yeşilmen ise "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" yorumunda bulunmuştu.