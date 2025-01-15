Datça'ya yerleşmişti! Sarp Levendoğlu çocuk istemediğini açıkladı! Nedeni ise olay oldu...

Emret Komutanım, Küçük Ağa gibi çok sayıda televizyon dizisinde ve filmde rol alan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşerek sakin bir hayatı tercih etti. "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyen başarılı oyuncu "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" sözleriyle gündem olmuştu.

Ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Çocuk sahibi olmak istemediğini belirten Levendoğlu, nedenini de anlattı.

"SÖRF YAPMAYI TERCİH EDİYORUM"

Çocuk açıklamasıyla dikkat çeken ünlü isim, "Sörf yapmayı her şeyden daha çok seviyorum. İnsanlardan da daha çok seviyorum. Çocuğum olsa; rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın yani... O yüzden ben sörf yapmayı tercih ediyorum. O yüzden de bir çocuğum falan olmasını istemiyorum. 20’li yaşlarda isterdim o zaman kafam çok çalışmıyordu yaş ilerledikçe daha kapsamlı düşündükçe insan daha tedirgin oluyor" dedi.

Magazin sitelerini engellediğini söyleyen Levendoğlu, "Magazin programlarını görünce ben orada kendimi göremiyorum. Kimi insan ‘İnsanlar ne der?’ diye yaşıyor ben ‘İnsanlar ne derse desin’ diye yaşıyorum. Tüm magazin sitelerini sosyal medyamda engelledim. Benim paparazziyle aram hiçbir zaman iyi olmadı. Herhangi bir kadının ya da birinin çeşitli uzuvlarını uzaktan çekmek ve yayınlamak taciz etmektir bunu çok ahlaksızca buluyorum. Bu bir meslek olamaz kabul etmiyorum böyle bir şeyi bu yüzden de aram hiçbir zaman iyi olmadı. Magazin ve paparazzilik bambaşka iki şey bu yüzden de aram hep kötüydü. Aram kötü olduğu içinde hep kötü haberler yapıldı" ifadelerini kullandı.