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Şartlarda anlaşamayıp projeyi bırakmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne bakın kim getiriliyor

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 138. bölümüyle sezon finali yaptı. Heyecanlı sahneleriyle büyük ses getiren fenomen dizide Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın projeye veda ettiği öğrenilmişti. Usta oyuncunun yerine getirilecek isim belli oldu.

Şartlarda anlaşamayıp projeyi bırakmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne bakın kim getiriliyor
Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti dizisinin beşinci sezon hazırlıkları devam ederken beklenmedik bir ayrılık haberi gelmişti.

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Aliye Uzunatağan'ın projeye veda ettiği öğrenilmişti.

Şartlarda anlaşamayıp projeyi bırakmıştı! Kızılcık Şerbeti ne bakın kim getiriliyor 1

Uzunatağan ile yapım şirketinin ekonomik şartlarda anlaşamadığı ve ayrılık kararı verildiği ortaya çıkmıştı. Sönmez’in ardından ekibe dahil olacak yeni oyuncu belli oldu.

Şartlarda anlaşamayıp projeyi bırakmıştı! Kızılcık Şerbeti ne bakın kim getiriliyor 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tiyatro oyuncusu Laçin Ceylan “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna dahil oldu. Ceylan’ın yeni sezonda Kıvılcım’ın halası Devrim rolüyle hikâyeye dahil olacağı öğrenildi.

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Kızılcık Şerbeti
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