Şartlarda anlaşamayıp projeyi bırakmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne bakın kim getiriliyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin beşinci sezon hazırlıkları devam ederken beklenmedik bir ayrılık haberi gelmişti.

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Aliye Uzunatağan'ın projeye veda ettiği öğrenilmişti.

Uzunatağan ile yapım şirketinin ekonomik şartlarda anlaşamadığı ve ayrılık kararı verildiği ortaya çıkmıştı. Sönmez’in ardından ekibe dahil olacak yeni oyuncu belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tiyatro oyuncusu Laçin Ceylan “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna dahil oldu. Ceylan’ın yeni sezonda Kıvılcım’ın halası Devrim rolüyle hikâyeye dahil olacağı öğrenildi.