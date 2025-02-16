Seda Bakan bu sefer süper minisiyle yere çömeldi! Peş peşe pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile hayatını birleştirmişti. İki çocuk sahibi olan Seda Bakan kısa süre önce ekranlara da döndü. Seda Bakan son dönemde hem rolüyle hem de pozlarıyla dikkat çekiyor.

Şükrü Özyıldız ve Hadise gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldığı dizideki performansıyla beğeni toplayan Bakan, son zamanlarda tarzıyla da göz doldurdu.

'Esas Oğlan' dizisindeki cesur sahneleriyle gündeme gelen Seda Bakan mini elbisesiyle pozları verdi.

Püsküllü mini elbisesiyle yatak odasında peş peşe pozlar veren Seda Bakan yere çömelmeyi de ihmal etmedi. Seda Bakan'ın pozlarına beğeni yağdı.

HADİSE İLE KÜS OLDUĞU İDDİALARINI YANITLAMIŞTI

Başarılı oyuncu Seda Bakan kendisine yazan bir takipçisinin Hadise ile oynadığı diziyi kast ederek ‘Son projede harcattın kendini' şeklindeki yorumu beğenmesine açıklık getirmişti. Katıldığı ödül töreninde konuşan Bakan, Hadise ile aralarında ‘beğeni’ krizi olmadığını ve yanlışlıkla beğeni attığını söylemişti.