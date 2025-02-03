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Seda Bakan ünlü markanın etkinliğine gidince tepki çekti! "Bu olmadı takipten çıkıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 14:10
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Esas Oğlan dizisiyle son dönemde gündeme gelen Seda Bakan ünlü içecek markasının davetine katıldı. Sosyal medyada o etkinlikten marka paylaşımı yapan Seda Bakan'a takipçileri markanın İsrail destekçisi olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

Seda Bakan ünlü markanın etkinliğine gidince tepki çekti! "Bu olmadı takipten çıkıyorum"

MYNET DETAY-Son olarak şarkıcı Hadise ile birlikte Esas Oğlan dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Seda Bakan, katıldığı etkinlikte göz alıcı kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Seda Bakan, bu defa sadece kıyafetiyle değil, katıldığı etkinlikle de gündeme geldi.

Seda Bakan, ünlü markalardan biri olan Coca-Cola'nın davetinde boy gösterdi. Ancak kırmızı elbisesiyle ilgi odağı olan oyuncu, etkinlikte hiç beklemediği bir tepki aldı. Seda Bakan’ın katıldığı Coca-Cola etkinliği sonrası sosyal medyada büyüyen tepki, markanın İsrail’i desteklediği yönündeki iddialarla ilişkilendirildi.

Seda Bakan’ın katıldığı etkinliğe takipçilerinden tepki yağdı.

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Takipçileri, Coca-Cola'nın İsrail destekçisi olduğunu iddia ederek Seda Bakan’a karşı sert yorumlar yapmaya başladı.

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Bakan’ın etkinlikteki görüntüsünü paylaşmasının ardından, sosyal medyada birçok kullanıcı, “Rezalet!”, “Unfollow gözümden düştün, üzüldüm ve şaşırdım, hiç yakışmadı!”, “Zulmedenlerle olmak, inanamıyorum!”, “Sizi takipten çıkmak zorundayım, gerçekten bu kadar duyarsız olduğunuz için!” gibi eleştirilerde bulundu.

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İSRAİL İDDİALARINA AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Coca-Cola Türkiye geçtiğimiz aylarda, şirketin gelirinin İsrail’e aktarıldığı iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu, Filistin’de 3 fabrikası, biri Gazze’de olmak üzere 7 satış ve dağıtım merkezi bulunduğunu bildirdi. Firma "Bu çerçevede Coca-Cola’nın gelirinin İsrail’e aktarıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan
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