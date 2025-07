Seda Bakan Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL mi ödedi? Kızdıran iddia

Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser verdi. Konseri seyredenler arasında oyuncu Seda Bakan da vardı.

Son dönemde kankası Hadise ile arası bozulan ve bu konuyla gündeme gelen Seda Bakan, konser sonrasında Jennifer Lopez'i kuliste ziyaret ederek bir süre sohbet etme imkanı buldu.

Seda Bakan, ziyaretini; "Yeni kankam. Hastasıyım" cümlesiyle yorumladı.

Ancak bu pozlar sonrası gündem olan bir iddia konuşulmaya başlandı. İddiaya göre; Seda Bakan, Hande Soral, İsmail Demirci ve Bensu Soral, Jennifer Lopez'le fotoğraf çekilebilmek için arabulucuya 1 milyon TL ödedi.

Bakan, hakkında çıkan "Jennifer Lopez'le fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL" ödedi iddialarını yalanlayarak, asılsız olduğunu açıkladı.

Seda Bakan sosyal medyada paylaşım yaparak bu iddiaları yalanladı.