Seda Bakan ve Hadise'nin dostluğu bitti! Derya Açıkgöz bu sözlerle doğruladı

Dostluklarıyla magazin dünyasında örnek gösterilen Hadise ve Seda Bakan cephesinde kaos var. "Esas Oğlan" dizisinde birlikte rol alan ve sık sık birlikte vakit geçirdikleri görüntülerle gündeme gelen ikilinin arası, iddialara göre bozuldu.

Hadise’nin, Seda Bakan’lı pozlarını profilinden kaldırması dikkat çekti. İddiaya göre, Seda Bakan da Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz’ü sosyal medyadan sildi ve bu hareket karşılıklı gerçekleşti.

Esas Oğlan dizisinde başrolleri paylaşan Seda Bakan ve Hadise arasında neler oluyor?

Hadise ve Seda Bakan arasında yaşananlar merak edilirken, Derya Açıkgöz bir mesaja verdiği yanıtla gündem oldu.

Hadise'nin kardeşi Birkahvebingıybet adlı hesabının iddiasına göre kendisine yanıt verdi ve ikilinin dostluğunun bittiğini söyledi.

Derya Açıkgöz ayrıca “Ablamın hep yanındayım” dedi.

HADİSE'Yİ ELEŞTİREN YORUMU BEĞENMİŞTİ

Öte yandan akla Seda Bakan'ın Esas Oğlan'a dair yapılan bir yorumu beğenmesi dikkat çekmişti.

Bakan, Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren bir takipçisinin 'Son projede harcattın kendini' yorumunu beğenmişti. Hadise ile arasında kriz olduğu iddia edilen Bakan, "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" diyerek yapılan yorumu bilerek beğenmediğini ifade etmişti.