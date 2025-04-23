MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Seda Bakan ve Hadise'nin dostluğu bitti! Derya Açıkgöz bu sözlerle doğruladı

Esas Oğlan'da beraber başrolde yer alan, her fırsatta birbirlerinin en yakın dostu olduğunu söyleyen Hadise ve Seda Bakan arasına kara kedi girdi. Seda Bakan ve Hadise'nin dostluğu bitti, Derya Açıkgöz bu sözlerle iddiaları doğruladı.

Seda Bakan ve Hadise'nin dostluğu bitti! Derya Açıkgöz bu sözlerle doğruladı
Kubra Akalın

Dostluklarıyla magazin dünyasında örnek gösterilen Hadise ve Seda Bakan cephesinde kaos var. "Esas Oğlan" dizisinde birlikte rol alan ve sık sık birlikte vakit geçirdikleri görüntülerle gündeme gelen ikilinin arası, iddialara göre bozuldu.

Hadise’nin, Seda Bakan’lı pozlarını profilinden kaldırması dikkat çekti. İddiaya göre, Seda Bakan da Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz’ü sosyal medyadan sildi ve bu hareket karşılıklı gerçekleşti.

Esas Oğlan dizisinde başrolleri paylaşan Seda Bakan ve Hadise arasında neler oluyor?

Hadise ve Seda Bakan arasında yaşananlar merak edilirken, Derya Açıkgöz bir mesaja verdiği yanıtla gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-04-23 090221

Hadise'nin kardeşi Birkahvebingıybet adlı hesabının iddiasına göre kendisine yanıt verdi ve ikilinin dostluğunun bittiğini söyledi.

Ekran görüntüsü 2025-04-23 090645

Derya Açıkgöz ayrıca “Ablamın hep yanındayım” dedi.

HADİSE'Yİ ELEŞTİREN YORUMU BEĞENMİŞTİ

Öte yandan akla Seda Bakan'ın Esas Oğlan'a dair yapılan bir yorumu beğenmesi dikkat çekmişti.

Ekran görüntüsü 2025-04-23 090616
Bakan, Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren bir takipçisinin 'Son projede harcattın kendini' yorumunu beğenmişti. Hadise ile arasında kriz olduğu iddia edilen Bakan, "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" diyerek yapılan yorumu bilerek beğenmediğini ifade etmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımları!Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımları!
Bir dönemin 'seks sembolü'ydü! İddialı pozlarla döndüBir dönemin 'seks sembolü'ydü! İddialı pozlarla döndü

Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

Seyirciyi ayağa kaldıran kavga! Acun Ilıcalı konseyi topladı: "Seni yarışmada tutamayız"

Seyirciyi ayağa kaldıran kavga! Acun Ilıcalı konseyi topladı: "Seni yarışmada tutamayız"

Sergen Yalçın'dan olay yaratan şampiyonluk açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Sergen Yalçın'dan olay yaratan şampiyonluk açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Fenerbahçe'den taraftarları bile şaşırtacak hamle! Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'den taraftarları bile şaşırtacak hamle! Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor mu?

Nihat Kahveci dayanamadı, canlı yayında patladı! Galatasaray'ın yıldızına sahip çıktı

Nihat Kahveci dayanamadı, canlı yayında patladı! Galatasaray'ın yıldızına sahip çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.