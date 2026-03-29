Seda Sayan'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki: Kızına kafa atan adamı...

Seda Sayan, Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne sebep olan saldırı sonrası açıklamada bulundu. Sayan tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nu eleştirdi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası tartışmalar sürüyor. Seda Sayan da yaşananlara dair yaptığı açıklamayla dkkat çekti.

Seda Sayan; olayın merkezinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’na sert çıktı. Zuhal Kalaycıoğlu kızının daha önce Vahap Canbay tarafından darp edildiğini, ikili arasında ciddi problemler yaşandığını anlatmıştı.

Seda Sayan ise annenin bu sözleri üzerine "Şimdi 'kızıma kafa attı' diyorsun... Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin! 'Kızıma kafa attı' ne demek ya? Senin evladının, gözünün içine baktığın çocuğuna kafa atıyor ya!" sözleriyle tepki gösterdi.

"BU ÜLKEDE POLİS VAR"

Vahap Canbay ellerinde bir kanıt olmadığını söyleyerek bu iddiayı reddetmişti. Sayan bütün ailelere seslenerek "Çocuk çıktı dedi ki; 'Var mı ellerinde böyle bir rapor?' Hadi buyurun! Şimdi o anne, hiç kimse kusura bakmasın, buradan bütün ailelere sesleniyorum.

Evladınızın başına, ister evli olsun, ister çıktığı çocuk olsun, ister flörtü, ister nişanlısı her neyse, anne ya da babasınız, evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde, bu ülkede polis var ya, polis! Emniyet var ya! Sen niye gidip zamanında bu raporu alsaydın şimdi daha haklı bir anne olarak, çocuğunu koruyan bir anne olarak seni konuşuyor olacaktık." dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
