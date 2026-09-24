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Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla dikkat çeken paylaşım

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu kez ailesiyle kamera karşısına geçti. Ünlü sanatçı, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Yıldız ile verdiği pozu “Canım annem ve anne yarım ablam” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla dikkat çeken paylaşım
Sariye Nur Dönmez

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Yıldız ile birlikte verdiği aile pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçının fotoğrafa düştüğü “Canım annem ve anne yarım ablam” notu dikkat çekti.

30 YILI AŞKIN SÜREDİR EKRANLARDA

Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, 30 yılı aşkın süredir müzik ve televizyon dünyasında kariyerini sürdürüyor.

Sanat hayatına şarkıcılıkla adım atan Sayan, ilerleyen yıllarda sunuculuğa da yöneldi. Uzun soluklu televizyon programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü isim, özellikle “Sabahların Sultanı Seda Sayan” programıyla sabah kuşağının tanınan yüzlerinden biri oldu.

Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla dikkat çeken paylaşım 1

Özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Seda Sayan, 24 Nisan 2022 tarihinde müzisyen Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturdu.

Kendisinden 25 yaş küçük Ökten ile evlenen Sayan’ın bu evliliği, sanatçının 7. evliliği olması nedeniyle uzun süre magazin gündeminde konuşuldu.

Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla dikkat çeken paylaşım 2

ANNESİ VE ABLASIYLA POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Seda Sayan, bu kez ailesiyle çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Ünlü sanatçı, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Yıldız ile kamera karşısına geçti.

Aile pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Sayan, paylaşımına “Canım annem ve anne yarım ablam” notunu ekledi.

Sayan’ın annesi ve ablasıyla verdiği kare kısa sürede dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan aile
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