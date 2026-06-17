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Seda Sayan Gülben Ergen'e hediye ettiği altın künyenin hesabını sordu!

Seda Sayan ile Gülben Ergen arasındaki esprili atışma sosyal medyada gündem oldu. Sayan'ın yıllar önce hediye ettiği altın künyelerin akıbetini sorması üzerine Ergen'den gecikmeyen yanıt geldi: "Demek 19 senedir bana bir şey almadığını kabul ettin!"

Seda Sayan Gülben Ergen'e hediye ettiği altın künyenin hesabını sordu!

Seda Sayan, yakın arkadaşı Gülben Ergen için esprili bir dille ‘Çok pintidir. Başak burcudur. Onun elinden bir şeyini alamazsın’ demişti. Ünlü şarkıcıya meslektaşından yanıt gecikmedi.

Gülben Ergen’den meslektaşına ‘’Atma’’ diye karşılık geldi ve şunları söyledi:

Seda Sayan Gülben Ergen e hediye ettiği altın künyenin hesabını sordu! 1

"Seda Sayan'la telefonu kapattık. Bir kere kendisi atıyor. Devamlı alıyormuş alıyormuş. 'Ne alıyorsun sen bana?' dedim. 19 sene önce Atlas doğduğunda altın getirmiş. Hani sen bana devamlı bir şeyler alıyordun. Atıyor! Yarın ona Kore'den aldığım salyangoz özlü maskeyi getireceğim. Olmayacak cildine. Gör sen. Ayrıca sen ne zamandan beri geleneksel tıp meraklısı oldun? Bayılıyorsun, kendini kestirip biçtirmeye."

Seda Sayan ise bu paylaşım üzerine kendini tutamadı ve Gülben Ergen'e yıllar önce aldığı künye altının hesabını sordu.

Seda Sayan Gülben Ergen e hediye ettiği altın künyenin hesabını sordu! 2

Sayan "Kız 3 oğlun var ya, Atlas'ın doğumundan sonra çocukların ismi yazılı altın künyeleri ne yaptın sattın mı?" diye sordu. Gülben Ergen ise bunun üzerine "Demek 19 senedir bana bir şey almadığını kabul ettin" yanıtını verdi.

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Seda Sayan
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