Seda Sayan kardeşini bakımevine yatırdı! "Sokakta artık tehlikeli olmaya başladı"

Özel hayatıyla her daim adından söz ettiren Seda Sayan kardeşi için zor bir karar aldığını anlattı.

Alzheimer hastalığı nedeniyle giderek güç kaybeden kardeşini, bakımevine yerleştirmek zorunda kalan Seda Sayan bu zor kararı anlattı.

Seda Sayan, yaptığı açıklamada "Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldım. Çünkü Alzheimer hastalığı nedeniyle sokakta artık tehlikeli olmaya başladı" dedi ve ekledi:

"HEM O TEHLİKELİ HEM DE..."

"Kardeşim sokakta dolaşıyor, kayboluyor, hatta karakoldan topladığımız zamanlar oldu. İçler acısı bir durumdayız. Başımıza neler geldi, neler yaşadık anlatamam" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan ayrıca "Hem o tehlikeli hem de ona karşı birçok tehlike var" dedi. Bu süreçte ailesinin büyük zorluklar yaşadığını ve özellikle kardeşinin çocuklarının da yorgun ve üzgün olduğunu dile getirdi.

Sayan, eski eşinin de kardeşiyle ilgilenmek için büyük çaba harcadığını vurguladı ve "En azından nerede olduğunu biliyoruz. Bakıma muhtaç olduğu için burada daha iyi bakılıyor" diye ekledi.