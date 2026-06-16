Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu son anda iptal edildi!

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal'in yer aldığı Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu merak ediliyordu.

Sekizinci Aile'nin 2. sezon çekimlerinin 15 Haziran'da başlaması planlanıyordu. Ancak Normal Film ile 25 Film’in ortaklaşa hayata geçirdiği dev kadrolu komedi dizisinin yeni sezonu bütçe engeline takıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Kaya ile Ali Atay çiftini buluşturan “Sekizinci Aile”nin yeni sezon planları iptal edildi.

İPTAL NEDENİ ARTAN MALİYETLER

Artan prodüksiyon ve oyuncu maliyetlerini Disney Plus’ın global yönetiminin onaylamadığı, bu nedenle de projenin şimdilik tek sezonda kaldığı öğrenildi.