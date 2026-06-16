MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu son anda iptal edildi!

Hazal Kaya ile Ali Atay çiftini buluşturan Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu son anda iptal edildi. Dizinin iptal sebebi merak konusu oldu.

Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu son anda iptal edildi!

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal'in yer aldığı Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu merak ediliyordu.

Sekizinci Aile'nin 2. sezon çekimlerinin 15 Haziran'da başlaması planlanıyordu. Ancak Normal Film ile 25 Film’in ortaklaşa hayata geçirdiği dev kadrolu komedi dizisinin yeni sezonu bütçe engeline takıldı.

Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu son anda iptal edildi! 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Kaya ile Ali Atay çiftini buluşturan “Sekizinci Aile”nin yeni sezon planları iptal edildi.

Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu son anda iptal edildi! 2

İPTAL NEDENİ ARTAN MALİYETLER

Artan prodüksiyon ve oyuncu maliyetlerini Disney Plus’ın global yönetiminin onaylamadığı, bu nedenle de projenin şimdilik tek sezonda kaldığı öğrenildi.

Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu son anda iptal edildi! 3

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ailede sular durulmuyor! '1 milyar liramın üzerine çöktü' Ailede sular durulmuyor! '1 milyar liramın üzerine çöktü'
Son pozu tepki çekti! "Bacaklarını kapat"Son pozu tepki çekti! "Bacaklarını kapat"

Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.