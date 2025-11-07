'Seksi olmayı seviyorum' demişti! Bella Thorne dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Ünlü oyuncu Bella Thorne, hem yeteneğiyle hem de güzelliğiyle adından söz ettiren bir isim.

Yetişkin film yönetmenliği yapması, Onlyfans'a girmesi ve erotik pozlar vermesiyle sık sık gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Dantel pareosuyla kamera karşısına geçen Bella Thorne minik bikinisini düzelttiği anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Her zamanki gibi çarpıcı', 'Yine çok seksi', 'İddialı paylaşım' gibi yorumlar yapıldı.