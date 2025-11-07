MAGAZİN

'Seksi olmayı seviyorum' demişti! Bella Thorne dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne sosyal medya paylaşımları ve cesur tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Thorne son olarak dantel pareosuyla poz verdi. Minik bikinisiyle dikkat çeken ünlü isim kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'Seksi olmayı seviyorum' demişti! Bella Thorne dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Bella Thorne, hem yeteneğiyle hem de güzelliğiyle adından söz ettiren bir isim.

Yetişkin film yönetmenliği yapması, Onlyfans'a girmesi ve erotik pozlar vermesiyle sık sık gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Seksi olmayı seviyorum demişti! Bella Thorne dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti 1

Dantel pareosuyla kamera karşısına geçen Bella Thorne minik bikinisini düzelttiği anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı.

Seksi olmayı seviyorum demişti! Bella Thorne dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'Her zamanki gibi çarpıcı', 'Yine çok seksi', 'İddialı paylaşım' gibi yorumlar yapıldı.

Seksi olmayı seviyorum demişti! Bella Thorne dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti 3

Bella Thorne
