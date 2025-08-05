Selçuk Alagöz 80 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi kızı duyurdu

Türk pop-rock şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve aranjör Selçuk Alagöz, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Alagöz’ün vefat haberini kızı Banu Alagöz, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Sanatçının uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen acı haber, sevenlerini yasa boğdu. Banu Alagöz, babasının vefatını şu sözlerle açıkladı:

“Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.”

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başladı. “Her Şey Bitmiştir Artık”, “Aşkın Gözü Kör Mü” ve “Dibi Dibi Da” gibi unutulmaz eserlerle tanındı.

Türk pop-rock şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve aranjör Selçuk Alagöz, 1964 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışması ile ismini duyurdu. Kendi adını taşıyan orkestrası ve orkestranın solisti olan kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. Alagöz kardeşler 1967 yılında yapılan Altın Mikrofon'a aralarında Cahit Berkay ve Engin Yörükoğlu'nun da bulunduğu bir orkestra ile katılmışlardır.

1970 yılında kardeşleri Rana ve Ali Alagöz ile beraber Atina'da düzenlenen 3. Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştir.,

Belleklerde kalan çalışmaları arasında Kemerin Naftaları, Kaleden İndir Beni, Bahçelere Geldi Bahar, Edremit Van'a Bakar, Malabadi Köprüsü ve "Deliyim Seviyorum" sayılabilir.