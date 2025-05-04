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Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırdı! Şahan Gökbakar çıldırdı! "Bu nasıl bir koruma zafiyeti?"

Sırrı Süreyya Önder'e veda töreni sonrasında AKM'den çıkarken Selçuk Tengioğlu adlı şahıs tarafından saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündemde. Şahan Gökbakar o anlara dair isyan ederek korumalara da tepki gösterdi.

Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırdı! Şahan Gökbakar çıldırdı! "Bu nasıl bir koruma zafiyeti?"
Kubra Akalın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu adli suç makinesinin saldırısı sonrasında açıklama yaptı.

Özel "Bugün barışın konuşulması lazımdı. Birileri bunların konuşulmasını istemediği için saldırının gerçekleşmesine ön açtı, yol verdi" dedi.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında kendi çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı. Saldırganın başka suçları da olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada bir suç makinesinin serbest dolaşmasına dair tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar ise yaşanan saldırıda korumalara dikkat çekti.

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"KORUMALAR DAHİL HERKES İZLİYOR"

Gökbakar yaşananlara isyan ederek şunları yazdı:

"İki çocuğunu öldürmüş bir katil, elini kolunu sallayarak Özgür Özel'in yanına kadar geliyor ve suratının ortasına vurabiliyor!!! Korumalar dahil herkes izliyor! Ya elinde bir silah olsa!?! Bu nasıl bir koruma zafiyeti? Ayrıca bu ve bunun gibi katiller, hırsızlar, sapıklar elini kolunu sallayarak dolaşırken! Hukuk ve adalet için anayasal hakkını kullanan gençler hapiste... Başka söze gerek var mı?"

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Tengioğlu
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