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Selçuk Tepeli, NOW Ana Haber'den gönderildi! Sebebi şaşırttı

Selçuk Tepeli, NOW TV'de sunduğu NOW Ana Haber programındaki görevine son verildiği iddia edildi. Selçuk Tepeli'nin yeni kanalı merak edilirken ayrılmasına sebep olan gerekçe de dikkat çekti.

Selçuk Tepeli, NOW Ana Haber'den gönderildi! Sebebi şaşırttı
Kubra Akalın

NOW TV'nin sevilen haber sunucusu Selçuk Tepeli ile kanal arasında anlaşmazlık yaşandı. "Selçuk Tepeli neden yok, ayrıldı mı?" soruları araştırılmaya başlanınca gerçek de ortaya çıktı.

Selçuk Tepeli, NOW TV'de sunduğu NOW Ana Haber programındaki görevinden çıkarıldı. Ayrılık kararının, kanal yetkilileri tarafından "özel hayat düzensizliği" sebebiyle verildiği öğrenildi.

Oda TV'deki iddiaya göre Tepeli'nin cuma günü son bültenini sunması bekleniyor.

Öte yandan bazı iddialar Selçuk Tepeli'nin başka bir kanala transfer olacağı yönünde. Selçuk Tepeli'nin NOW TV'den ayrılmasının ardından yeni sezonda Ekol TV'ye geçeceği öne sürüldü.

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Selçuk Tepeli Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından FOX Ana Haber'in yeni yüzü olmuştu. 7 Eylül 2020'den itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayan Tepeli, program içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

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Selçuk Tepeli
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