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Selen Görgüzel'den bir garip dans! Görenler şaştı kaldı

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Kubra Akalın

Hamdi Alkan'la yaptığı evlilik sonrası adından söz ettirmeye başlayan Selen Görgüzel sahnede dansıyla kendinden geçti. Garip hareketlere imza atan Görgüzel sosyal medyada dile düştü.

Hamdi Alkan ile bir dönem evli olan Selen Görgüzel gerek yaptırdığı estetiklerle gerek cesur kıyafetleri gerekse sahne tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"Sahnede muadilim yok" diyen Selen Görgüzel, son olarak Bursa’daki sahne performansında sergilediği kendine özgü dans figürleriyle dikkat çekti.

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Şarkının ritmine kendini kaptıran Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Garip hareketlere imza atan Selen Görgüzel'in sahnede kendinden geçtiği anlar sosyal medyada da yayıldı.

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Şarkıcının bu garip dansına pek çok yorum vardı ancak pek de olumlu değil. Selen Görgüzel'in dansını görenler "Dans ettiğini sanıyor", "Gözlerim kanadı", "Kalben'e haksızlık ettik", "Kendimi Shakira sanarken ben...", "Çok zavallı görünüyor", "Başkası adına utandım" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel
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