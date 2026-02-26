MAGAZİN

"Zor görürsünüz" demişti! Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaşıp dua etti

Uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra maneviyata yönelen Şeyma Subaşı “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” demişti. Subaşı dayanamadı, bikinili karelerini paylaşıp "Duaların merhametle kabul olsun" dedi.

"Zor görürsünüz" demişti! Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaşıp dua etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. "Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim" diyen Subaşı daha sonraki açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak. Yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz."

Bikinili fotoğraf ve videolarını artık paylaşmama kararı alan Subaşı, kararını "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" ifadeleriyle duyurmuştu.

"Zor görürsünüz" demişti! Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaşıp dua etti 1

Sık sık dua paylaşan Subaşı daha fazla dayanamadı ve siyah beyaz bikinili pozlarını yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına düştüğü şu not da dikkat çekti:

"Zor görürsünüz" demişti! Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaşıp dua etti 2

"Duaların merhametle kabul olsun. Senin için yazılmış olan, en güzel haliyle sana ulaşsın. Ve kalbin, kendisinden daha büyük bir gücün desteğini her zaman hissetsin."

Subaşı yine sosyal medyada adından söz ettirdi ve "Ramazan'da paylaşmasaydın bari" yorumları aldı. Kimi ise Subaşı'nın destekleyerek pozların eski olduğunu söyledi.

