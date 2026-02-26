Çarşamba reyting sonuçları açıklandı: Juventus–Galatasaray zirvede, Yeraltı ve Eşref Rüya...

25 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Diziler, yarışma programları ve dev maç ekran başındaki izleyiciyi kendi kanalına çekmek için mücadele etti. Sabah saatleri itibarıyla “Çarşamba gününün reyting birincisi kim oldu?” sorusu yanıt buldu.

TRT 1’de yayınlanan Juventus - Galatasaray karşılaşması, tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

YERALTI YÜKSELİŞTE

Gecenin en çok konuşulan yapımları arasında diziler de vardı. NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı ikinci sırada yer alırken, Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Eşref Rüya ise üçüncü oldu.

Star TV’deki Sahipsizler, TV8’deki Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve Show TV’de yayınlanan Sosyete Şaban de gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Juventus - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

Esra Erol'da – ATV

Sahipsizler – Star TV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Yeraltı (Özet) – NOW

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar – ATV

Survivor – TV8