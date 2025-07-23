MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Selena Gomez'in turşulu doğum günü pastasına bir bakan bir daha baktı

Nikah masasına oturmak için gün sayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Gomez'in turşulu doğum günü pastası gündem oldu.

Selena Gomez'in turşulu doğum günü pastasına bir bakan bir daha baktı
Kubra Akalın

Selena Gomez, 33. yaşını yakın arkadaşlarıyla erken doğum günü partisi yaparak kutladı.

Partiden paylaşım yapan Gomez, "33. yaş günümü kutlamaya hazırlanırken, beni buraya getiren inanılmaz yolculuğu düşünmeden edemiyorum. Geçtiğimiz yıl, gerçekten hayatımın en güzel yılı oldu ve bunun için hepinize çok şey borçluyum." ifadelerini kullandı.

Selena Gomez in turşulu doğum günü pastasına bir bakan bir daha baktı 1

Gomez "Bu yeni yıla adım atarken içimde heyecan ve umut var. Hepinizle daha fazla anı paylaşmak, yeni anılar biriktirmek ve bu güzel yolculuğa birlikte devam etmek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum." notuyla büyük ilgi gördü.

Selena Gomez in turşulu doğum günü pastasına bir bakan bir daha baktı 2

Gomez sevgilisi Benny Blanco ve yakın dostu Taylor Swift ile partiden paylaşım yaptı. Doğum gününde en çok dikkat çeken şey ise turşulu pasta oldu.

Selena Gomez in turşulu doğum günü pastasına bir bakan bir daha baktı 3

Görenlerin gözlerine inanmadığı pasta sosyal medyada da gündeme geldi.

Şarkıcının ekşi lezzetlere karşı derin bir beğenisi olduğu bir sır değil...

İlginizi Çekebilir

%0 faizli 90.000 TL! Kolay ve hızlı başvuru...

%0 faizli 90.000 TL! Kolay ve hızlı başvuru...

 Yaz ihtiyaçlarınıza özel faizsiz, masrafsız, taksitli kredi fırsatı!

Yaz ihtiyaçlarınıza özel faizsiz, masrafsız, taksitli kredi fırsatı!

 ŞOK'a ALTUS kule tipi vantilatör geliyor!

ŞOK'a ALTUS kule tipi vantilatör geliyor!

Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirimde

Sizi yavaşlatan bilgisayarınıza veda edin! Apple M2 MacBook Air indirimde

 Kavurucu yaz sıcaklarında hayat kurtaran ürünler

Kavurucu yaz sıcaklarında hayat kurtaran ürünler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maddi olarak zor günler geçiriyor! Tüm mal varlığına haciz konduMaddi olarak zor günler geçiriyor! Tüm mal varlığına haciz kondu
Spor salonundan paylaştı! Üstsüz pozu çok konuşulduSpor salonundan paylaştı! Üstsüz pozu çok konuşuldu
Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Spor salonundan paylaştı! Üstsüz pozu çok konuşuldu

Spor salonundan paylaştı! Üstsüz pozu çok konuşuldu

Açık açık sordu: Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor?

Açık açık sordu: Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.