Selena Gomez'in turşulu doğum günü pastasına bir bakan bir daha baktı

Selena Gomez, 33. yaşını yakın arkadaşlarıyla erken doğum günü partisi yaparak kutladı.

Partiden paylaşım yapan Gomez, "33. yaş günümü kutlamaya hazırlanırken, beni buraya getiren inanılmaz yolculuğu düşünmeden edemiyorum. Geçtiğimiz yıl, gerçekten hayatımın en güzel yılı oldu ve bunun için hepinize çok şey borçluyum." ifadelerini kullandı.

Gomez "Bu yeni yıla adım atarken içimde heyecan ve umut var. Hepinizle daha fazla anı paylaşmak, yeni anılar biriktirmek ve bu güzel yolculuğa birlikte devam etmek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum." notuyla büyük ilgi gördü.



Gomez sevgilisi Benny Blanco ve yakın dostu Taylor Swift ile partiden paylaşım yaptı. Doğum gününde en çok dikkat çeken şey ise turşulu pasta oldu.

Görenlerin gözlerine inanmadığı pasta sosyal medyada da gündeme geldi.

Şarkıcının ekşi lezzetlere karşı derin bir beğenisi olduğu bir sır değil...