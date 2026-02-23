MAGAZİN

Selena Gomez Meksika’da tatilde! Olaylardan habersiz keyif yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Meksika’daki kız kıza tatilinde nadir görülen mayo pozlarıyla gündem oldu. Selena Gomez çatışmaların yaşandığı bölgeden uzakta keyfine baktı.

Selena Gomez Meksika'da tatilde! Olaylardan habersiz keyif yaptı

Selena Gomez, Meksika’daki beş yıldızlı otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi. Gomez, straplez kesimli açık pembe desenli tek parça mayo tercih etti.

Gomez Meksika'nın en çok aranan suçlusu olan kartel lideri 'El Mencho'nun öldürülmesi sonrası yaşanan çatışmalardan habersiz güneşin tadını çıkardı.

Selena Gomez Meksika'da tatilde! Olaylardan habersiz keyif yaptı 1

Şarkıcı, güneşten korunmak için bej bir şapka ve koyu renk güneş gözlüğü takarken, Cortez Denizi manzaralı sahilde arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Yanında bordo tonlarında tek parça mayo giyen bir arkadaşı ve siyah bikini tercih eden bir başka arkadaşı vardı.

YATLAR KEYİF YAPTILAR

Selena Gomez, tatili boyunca sahildeki özel kabanalarda dinlendi ve 24 dereceyi bulan sıcak havanın tadını çıkardı. Ünlü isim ayrıca Azimut marka lüks bir yatla Los Cabos kıyılarında deniz turuna çıktı.

Selena Gomez
