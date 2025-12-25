MAGAZİN

Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol'dan yıllar sonra 'Hades' itirafı: Aram ciddi bozuldu

Selena dizisinde Müstesna karakterini canlandıran Parla Şenol yıllar sonra eski rol arkadaşı Sinan Çalışkanoğlu'na dair itirafıyla gündeme geldi. Şenol dizideki rol arkadaşından rahatsız olduğunu söyledi.

Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol'dan yıllar sonra 'Hades' itirafı: Aram ciddi bozuldu

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen dizileri arasında yer alıyordu. Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı Selena dizisinde Müstesna'yı canlandıran Parla Şenol yıllar sonra itirafıyla gündeme geldi.

Selena nın Müstesna sı Parla Şenol dan yıllar sonra Hades itirafı: Aram ciddi bozuldu 1

Müstesna'ya hayat veren Parla Şenol, Hades'e hayat veren Sinan Çalışkanoğlu'yla yaşadığı problem yüzünden bir daha ikisine ortak sahne yazılmadığını söyledi.

Selena nın Müstesna sı Parla Şenol dan yıllar sonra Hades itirafı: Aram ciddi bozuldu 2

"ÇALIŞAN HERKESE SAYGISIZLIK"

Başta isim vermeyen Parla Şenol, daha sonra sette rahatsız olduğu kişinin Sinan Çaışkanoğlu olduğunı söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Selena nın Müstesna sı Parla Şenol dan yıllar sonra Hades itirafı: Aram ciddi bozuldu 3


"İş ciddiyetini bozan bir oyuncuydu. Çok şamata yapıyordu. Set gecikiyor, iş aksıyor. Gece 11.30 olmuş, insanlar evine gitmek için can atarken gidip orada elektrikçinin bacağını hav hav diye ısırmanın bir anlamı yok yani. Bana da saygısızlık, orada çalışan herkese saygısızlık!"

