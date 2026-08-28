Seray Sever şehri terk edip oraya yerleşti! Çiftlik kuruyor

Son olarak 'Dünya Güzellerim Tatilde' programıyla ekranlarda olan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Zamanının çoğunu eşi ve kızlarıyla geçiren Seray Sever yeni yaşantısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

4 senedir tam zamanlı olarak Bodrum'da yaşadığını açıklayan Sever ''Biz zaten çocuklar doğmadan önce o kararı vermiştik. 2018'de evlendiğimizde bu evi aldık. "Çocuklar geldiğinde biz Bodrum'da yaşayacağız." dedik. Eşimin şartıydı, "İstanbul'da yaşatmam" dedi. Ben de ona hak verdim. İşte çocuklar doğdu, ondan sonra da geldik. 4 senedir tam zamanlı buradayım. Tabii arada işlerim olduğunda uçağa atlayıp gidip çekimimi yapıp geliyorum. Ama buradaki yaşam benim için daha keyifli, daha sakin, trafiksiz. '' ifadelerini kullandı.

Günaydın YouTube kanalında Yasemin Durna'nın konuğu olan Seray Sever şunları da aktardı; ''Doğanın içinde tavuklar var, horozlar var; evde de kaplumbağamız, kirpimiz, kedimiz, su kaplumbağamız var… Doğayla iç içe büyüyorlar. Benim bilmediğim ağaç isimlerini onlar biliyorlar. Çok akıllılar. İki cimcimeyle harala gürele bir hayat... Yani tempo hiç bitmiyor.''

ÇİTLİK KURUYOR



Eşinin çiftlik yaptığını söyleyen Seray Sever şu ifadeleri kullandı; ''Çocuklar daha doğal beslensin diye çiftlik yapıyor eşim. İşte hayvanlarımız falan var. Daha orada evi yapmadık. Ama çocuklar bu ortamda daha sağlıklı ve kaliteli büyüsünler istiyoruz.''