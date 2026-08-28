MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Seray Sever şehri terk edip oraya yerleşti! Çiftlik kuruyor

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Eşi ve kızlarıyla birlikte şehrin stresinden kaçıp Bodrum'a yerleşen ünlü isim şimdilerde çiftlik hayatı yaşıyor.

Seray Sever şehri terk edip oraya yerleşti! Çiftlik kuruyor
Öznur Yaslı İkier

Son olarak 'Dünya Güzellerim Tatilde' programıyla ekranlarda olan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Zamanının çoğunu eşi ve kızlarıyla geçiren Seray Sever yeni yaşantısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Seray Sever şehri terk edip oraya yerleşti! Çiftlik kuruyor 1

4 senedir tam zamanlı olarak Bodrum'da yaşadığını açıklayan Sever ''Biz zaten çocuklar doğmadan önce o kararı vermiştik. 2018'de evlendiğimizde bu evi aldık. "Çocuklar geldiğinde biz Bodrum'da yaşayacağız." dedik. Eşimin şartıydı, "İstanbul'da yaşatmam" dedi. Ben de ona hak verdim. İşte çocuklar doğdu, ondan sonra da geldik. 4 senedir tam zamanlı buradayım. Tabii arada işlerim olduğunda uçağa atlayıp gidip çekimimi yapıp geliyorum. Ama buradaki yaşam benim için daha keyifli, daha sakin, trafiksiz. '' ifadelerini kullandı.

Günaydın YouTube kanalında Yasemin Durna'nın konuğu olan Seray Sever şunları da aktardı; ''Doğanın içinde tavuklar var, horozlar var; evde de kaplumbağamız, kirpimiz, kedimiz, su kaplumbağamız var… Doğayla iç içe büyüyorlar. Benim bilmediğim ağaç isimlerini onlar biliyorlar. Çok akıllılar. İki cimcimeyle harala gürele bir hayat... Yani tempo hiç bitmiyor.''

Seray Sever şehri terk edip oraya yerleşti! Çiftlik kuruyor 2

ÇİTLİK KURUYOR

Eşinin çiftlik yaptığını söyleyen Seray Sever şu ifadeleri kullandı; ''Çocuklar daha doğal beslensin diye çiftlik yapıyor eşim. İşte hayvanlarımız falan var. Daha orada evi yapmadık. Ama çocuklar bu ortamda daha sağlıklı ve kaliteli büyüsünler istiyoruz.''

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi
Yeni dizi için karar verildi! Tarih belli oldu Yeni dizi için karar verildi! Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Seray Sever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.