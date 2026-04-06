Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! Son haline beğeni yağdı

Bir dönemin fenomen yapımlarından Selena ile hafızalara kazınan Dilara Kurtulmuş, yıllar sonra yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Dizide hayat verdiği Nazlı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kurtulmuş’un son hali ve özel hayatı dikkat çekti.

Umutcan Ekmez ile devam eden uzun süredir birlikte olan oyuncu evliliğe ilk adımı attı.

Selena'da Nazlı karakterini canlandıran Dilara Kurtulmuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez ile nişanlandı.



Nişandan kareler sosyal medyada da paylaşıldı. Dilara Kurtulmuş'un nişan kıyafeti de dikkat çekti. İsteme için beyaz bir elbise giyen oyuncu nişanda ise farklı bir kıyafet tercih etti.

Selena'da Nazlı karakterini canlandıran Dilara Kurtulmuş bir süredir oyunculuk yapmıyor. Sosyal medyada içerik üreten genç isim ekrana dönmeyi de düşünmüyor.