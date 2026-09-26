Selim Bayraktar'ın Serhat Kılıç açıklaması yürek dağladı! "Meğer yalnızmış"

5 Eylül Cumartesi günü evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümünden günler sonra yakın dostu Selim Bayraktar'dan bir açıklama geldi. Oyuncunun kaybettiği dostuna dair söylediği sözler yürekleri dağladı.

Teşkilat adlı dizide birlikte oynamaya hazırlanırken hayata veda eden arkadaşı hakkında Magazin News kameralarına konuşan Bayraktar, meslektaşını çok eskiden beri tanıdığını söyledi.

Oyuncu "Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu" diyerek şunları söyledi:

"VEFAT ETMEDEN BİR GÜN ÖNCE..."

"Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. ‘Yalnız mısın? dedim, ’Değilim' dedi meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum."

Selim Bayraktar yakın dostuna dair anma töreninde ise şunları söylemişti:



"Konservatuvar zamanından beri kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı. Sıra dışı bir adamdı. Bir odaya girince fark edilir, odadan gitse bile orada kalırdı. Belki bugün Serhat için perde kapanmış olabilir ama bütün arkadaşları bir araya geldiğinde onu anacak ve alkışları hiçbir zaman bitmeyecek."