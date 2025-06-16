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Selin Yağcıoğlu'nu çabuk unuttu! Allan Hakko gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Aşk belgelendi

İş insanı Allan Hakko ile influencer Selin Yağcıoğlu, iki yıl süren ilişkilerini Nisan ayında sonlandırmıştı. Ünlü çiftin ayrılığı uzun süre magazin manşetlerinde yer alırken Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu'nu çabuk unuttu. Hakko'nun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Selin Yağcıoğlu'nu çabuk unuttu! Allan Hakko gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Aşk belgelendi
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık ilişkisini bitiren Vakko Holding veliahtı Allan Hakko, önceki akşam Bebek'te yeni sevgilisiyle görüntülendi.

SELİN

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Allan Hakko, koşar adımlarla kız arkadaşıyla mekândan ayrıldı.

GİZEMLİ SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Allan Hakko'nun sevgilisi ise görüntü vermemek için elleriyle yüzünü kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Allan Hakko'nun gizemli sevgilisinin genç oyuncu Pelin Uluksar olduğu öğrenildi.

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Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile ayrılığının perde arkasında ihanet olup olmadığı iddialarına "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız. İhanet söz konusu değil" diyerek yanıt vermişti.

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Selin Yağcıoğlu
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