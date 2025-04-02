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Semihcan Temiz ve Sancakay Ilım aşkı doludizgin devam ediyor! Bayram pozu

Masterchef 2024'ün öne çıkan isimlerinden Semihcan Temiz aradığı aşkı Survivor'ın yıldızında boldu. Semihcan Temiz ve Sancakay Ilım aşkı doludizgin devam ediyor.

Semihcan Temiz ve Sancakay Ilım aşkı doludizgin devam ediyor! Bayram pozu
Kubra Akalın

Masterchef 2024 yarışmasını üçüncü olarak tamamlayan Semihcan Temiz eski Survivor yarışmacısı Sancakay Ilım ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Instagram'dan paylaşım yapan Semihcan Temiz sevgilisiyle pozlarıyla dikkat çekti.

GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYOR

2021 yılında Survivor'a katılan Sancakay Ilım hayatını İzmir'de sürdürüyor. Aslen Mersinli olan Semihcan Temiz sevgilisini yalnız bırakmak istemeyince soluğu İzmir'de aldı.

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O anları Instagram hesabından paylaşan Temiz, "Bayram şekerim" notunu düştü.

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Birlikte bayramı kutlayan çift mutfağa girdi keyifli vakit geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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