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  4. Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas Dubai'de güneş banyosu yaptı! Siyah mayosuyla pozlar

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas Dubai'de güneş banyosu yaptı! Siyah mayosuyla pozlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.02.2025 08:19
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Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat karakterine hayat veren Simay Barlas soluğu Dubai'de aldı. Barlas siyah mayosunu giyip güneş altında keyif yaptı.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas Dubai'de güneş banyosu yaptı! Siyah mayosuyla pozlar

Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent, İsmail Hacıoğlu'nun başrolde olduğu Sen Ağlama İstanbul dizisinde rol alan Simay Barlas pozlarıyla gündemde. Dizisi reytinglere yenilen ve final yapan Barlas soluğu Dubai'de aldı.

Son olarak Sen Ağlama İstanbul dizisinde başrolde yer alan Barlas, uzun süredir basketbolcu Soner Korkmaz ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Barlas, zaman zaman pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Simay Barlas güneşin tadını çıkardı. Siyah mayosuyla sere serpe poz veren güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.

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Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra ekran projelerine dahil oldu.

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İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisiyle yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Aziz disizindeki performansıyla yıldızı parlayan Simay Barlas, ardından Ömer ve Yabani adlı dizilerde boy gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas
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