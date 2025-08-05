'Şener Şen Alzheimer oldu' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Oyunculuğu bıraktı mı?

Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi kült filmlerle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Şener Şen'in Alzheimer olduğuna ve oyunculuğu bıraktığına yönelik iddialar ortaya atıldı.

Onur Akay'ın "alzheimer" iddiası sonrası efsane oyuncudan açıklama gecikmedi.

İkinci Sayfa'da yer alan habere göre Şener Şen cephesinden yapılan açıklamada “Sağlığı gayet iyi durumda. Yeni sezon için birçok yapım şirketi ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve senaryolar okuyor…” denildi.

Şener Şen şu sıralar evinde dinleniyor ve gelen projeleri değerlendiriyor. Sağlık durumu ile ilgili de bir sorun olmadığı da biliniyor.

Şener Şen Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen oyunu "Zengin Mutfağı"nı, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelemişti.