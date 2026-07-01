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Şenol İpek hakkında olay iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı"

Bir döneme damga vuran Şenol İpek yıllar sonra olay bir iddia ile gündeme geldi. Sevil S. adlı kişi İpek'in kendisini evlilik vaadiyle kandırıp dolandırdığını söyledi. İddialar bununla da kalmadı...

Şenol İpek hakkında olay iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı"

Şebnem Schaefer ile yaşadıklarıyla bir döneme damga vuran, Bircan Bali'nin de eski eşi olan manken Şenol İpek hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Günaydın'da yer alan iddia şöyle:

Sevil S. 31 Mart 2025'te eski manken Şenol İpek ile sevgili oldu, çift kısa sürede nişanlandı. Şenol İpek, İzmir Alaçatı'da Sevil S'nin evinde yaşamaya başladı. Çift Nisan 2026 tarihi için Çeşme Belediyesi'nde nikah randevusu aldı.

Şenol İpek hakkında olay iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı" 1

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İddiaya göre; Şenol İpek evlilik vaadiyle güven ilişkisi tesis ettikten sonra çeşitli bahanelerle Sevil S'den 3 milyon 500 bin TL para aldı. Sevil S. ilişkilerinden 1 yıl sonra Koray isimli bir kişiden telefon aldı, telefonun ucundaki kişi İsviçre'de bulunan bir kadının Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Şenol İpek hakkında olay iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı" 2

Sevil S. Şenol İpek'in kendisiyle ilişkisi başladığı tarihten itibaren eşzamanlı olarak 2 ay boyunca Gülefer A. isimli bir kadınla da gönül ilişkisini sürdürdüğünü öğrendi. Gülefer A., duygusal ilişki kurduğu Şenol İpek'in güven vaadiyle kendisinden 4 milyon 500 bin TL aldığını Sevil S'ye anlattı. Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Sevil S., Şenol İpek ile ilişkisini noktaladı.

Şenol İpek hakkında olay iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı" 3

"3 KURUŞLUK DAVA"

Sevil S. geçtiğimiz haftalarda Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Sevil S. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilişkilerinin evlilik gününün alındığı nişanlılık sürecine evrildiğini, güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti. Sevil S. dilekçesinde; davalı Şenol İpek tarafından yaratılan evlilik iradesi görüntüsünün, kendi ailesi ve çevresi için derinleştirildiğini ancak İpek'in ağır kusurlu yaklaşımdan dolayı itibarı, güven duygusu ve psikolojik durumunun zedelendiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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