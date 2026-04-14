Seray Kaya sette Kürtçe şarkı ile eğlendi! Tepki yağınca sert çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Seray Kaya sette Kürtçe şarkı eşliğinde dans ettiği anları paylaştı. Paylaşım sonrası tepki alan Kaya açıklama yaparak sert çıktı. Seray Kaya nereli sorusu da merak edildi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Başak' rolüyle yer alan Seray Kaya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Seray Kaya son olarak sette Kürtçe müzik eşliğinde eğlendiği anları paylaştı.

Seray Kaya'nın bu paylaşımı bazı kişilerin tepkisini çekti. Oyuncu bu tepkileri görünce kendini tutamadı ve geri adım da atmadı.

"VATANINI SEVEN HÜR BİR KADIN OLARAK..."

Seray Kaya sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız" dedi. Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya'nın paylaşımı şöyle:

“Kürtçe şarkı dinliyorum ve söylüyorum diye bir kesim tarafından boykot ediliyormuşum. Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız. Vatanını seven hür bir kadın olarak birlikte var olmaya, güzel olan her şeye kucak açmaya devam edeceğim. Buyrun devam edebilirsiniz.”

SERAY KAYA NERELİ?

Seray Kaya 4 Şubat 1991 yılında İstanbul doğmuştur. Seray Kaya'nın babası Giresunlu, annesi ise Samsunlu ve Çerkes kökenlidir.

