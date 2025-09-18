Seray Sever'den 'seksi kadın' itirafı! "Göğüsleri küçülttürdüm..."

Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever, Sofia ve Alya adını verdiği ikizlerini kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzaklaştı. Uzun yıllar ekranlarda olan ve adından söz ettiren Seray Sever, Sibel Arna'nın konuğu oldu.

Seray Sever eski programlarından söz ederken erkeklerle arasının iyi olduğunu "Ben aslında çok böyle en yakın arkadaşlarım hep erkekler olmuştu zamanda. Futbol izlemeyi seviyordum. İşte oturup ekonomi konuşmayı seviyordum. Hani böyle alışveriş bilmem ne öyle bir kadın hiç olmadım, bir süre sonra onlar da güvenip kadını unutuyorlardı" dedi.

Arna ise bunun üzerine "Senin gibi seksi kadın nasıl unutulur? Kırmızı ojelerin gözlerinin mavisi, senin kalın dudakların" dedi. Seray Sever ise konuşmasına şöyle devam etti:

"Bana faydası olmuştur tabii ki o doğuştan gelen bir şey. Dudakları ben yapmadım sonuçta. Hani gözleri ben yapmadım ya da zaten hani hiçbir zaman silikon da taktırmadım. Fakat bir süre sonra o seksi kadın şeyi beni çok rahatsız etti. Yani saçları koyu renge boyattım, göğüsleri küçülttürdüm, gittim ameliyat olup böyle prodüksiyona döndüm. Tribe girdim, sonra ne yapıyorum dedim. Sonra bu hale geldim bunu sahiplendim."

Seray Sever konuşmasının devamında ise "O kadar bir anne çıktı ki içimden artık hani seksi kadını dışarıdan gören böyle seksi başka bir kadın sanır" ifadelerini kullandı.